Эрмитаж может запретить фотосессии после скандала с блогершей из Москвы

Московская блогерша Алекса пожаловалась, что ее и ее подругу не пускали в Эрмитаж из-за того, что они «слишком нарядные». Сотрудница музея посчитала, что девушки собираются устроить коммерческую съемку, но при этом не хотят за нее платить, как того требуют правила. Блогеры уверяли, что это не так, однако впоследствии все-таки выложили фотографии из музея с отметкой магазина одежды. После резонанса в СМИ и соцсетях девушки удалили публикации, а в Эрмитаже задумались об изменении правил посещения.