Что можно и нельзя делать в Ефимов день 24 марта на Кукушкину зарю

Не следует вступать в конфликты со старшими. Считалось, что они окажутся затяжными из-за чего отношения будет сложно восстановить. Кроме того, в указанный день, находясь в лесу в тот момент, когда кукует кукушка не следует задавать вопрос: «Кукушка, сколько мне лет жить осталось?» Подобное может обернуться неприятностями.