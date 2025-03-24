Что можно и нельзя делать в Ефимов день 24 марта на Кукушкину зарю

Православная церковь 24 марта вспоминает святого Евфимия. В народе принято праздновать Ефимов день. Вместе с тем есть еще название у праздника — Кукушкина заря. Все дело в том, что с 24 марта начинает куковать кукушка.
Что нельзя делать 24 марта.
Не следует вступать в конфликты со старшими. Считалось, что они окажутся затяжными из-за чего отношения будет сложно восстановить. Кроме того, в указанный день, находясь в лесу в тот момент, когда кукует кукушка не следует задавать вопрос: «Кукушка, сколько мне лет жить осталось?» Подобное может обернуться неприятностями.
Что можно делать 24 марта.
По традиции, женщины старались много плакать в данный день. Предки верили, что благодаря этому следующий год выдастся счастливым и без слез. Вместе с тем в данный период собирали березовый сок.
Согласно приметам, каркающие вороны говорят, что погода резко испортится. Если к данному периоду не прилетели утки и грачи, то холодная погода установится на долгое время. Теплая погода 24 марта предвещает жаркое лето.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов предупредил про снег в Беларуси с 24 по 30 марта.
Тем временем Минский лесхоз продает березовый сок за 50 копеек за литр.
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