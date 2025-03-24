Календарь на 24 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Депрессия — не просто плохое настроение и апатия, а психическое расстройство, для которого характерно угнетенное состояние, тревожность, страх, безразличие ко всему, низкая самооценка, потеря сна и аппетита, суицидальные настроения. Она известна врачам еще с античных времен. В современном обществе депрессия — распространенное явление. По оценке ВОЗ, ею страдают около 300 млн жителей планеты, в том числе дети. Люди с этим расстройством часто предпочитают умалчивать о своих симптомах, что затрудняет оказание им медицинской помощи. Поэтому в день борьбы с депрессией медицинское сообщество старается дать как можно больше информации об этом заболевании, его профилактике и современных методах лечения. Отсутствие своевременной терапии при депрессии может привести к тяжелым последствиям для здоровья, предупреждают врачи.