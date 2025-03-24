Герои и любовники: поцелуи с Джаном Яманом и «Опасная близость» с Боярской

Турецкий секс-символ Джан Яман одарил россиянок поцелуями во время поездки в Москву. Актер прилетел в столицу, чтобы презентовать исторический блокбастер «Эль Турко», где он играет главную роль. Елизавета Боярская представила драму «Опасная близость». Ее героиня узнает об изменах мужа после того, как тот попадает в аварию с любовницей. Софья Синицына, Влад Лисовец, Лолита и Дина Саева приняли участие в показах Московской недели моды. «Известия» — о светских событиях и закрытых мероприятиях прошлой недели.
Софья Синицына, Влад Лисовец и другие на Неделе моды в Москве.
В столице завершилась IV Московская неделя моды. В «Манеже» состоялось более 90 показов. Финальные шоу прошли в понедельник, 17 марта, и во вторник, 18-го. Звезды российского шоу-бизнеса принимали в них непосредственное участие. Эксперт моды, телеведущий Влад Лисовец закрывал показ бренда Meré. Он появился перед публикой в расслабленном черном тренче из кожи поверх туники и шорт с перфорацией, бандане на голове и вьетнамках.
Петербургский Post Ironic пригласил на подиум актрису Софью Синицыну. Она вышла в приталенном пиджаке из лаковой кожи и бордовых колготках. Бренд посвятил коллекцию «Однажды в России» поздним 90-м прошлого столетия. Блогер Дина Саева в черном мини-платье открывала показ московского Li Lab. А Лолита в платье в пол с открытой спиной стала хедлайнером показа Игоря Гуляева. Солистка Большого театра Анита Пудикова открыла танцевальным номером показ бренда Masterpeace Евгении Линович.
Премьера сериала «Опасная близость» с Елизаветой Боярской.
Кинотеатр «Художественный» в понедельник, 17 марта, принимал светскую премьеру глянцевой драмы «Опасная близость» от создателей хитов «Содержанки», «Жить жизнь» и «Бывшие». Главную роль в новом проекте исполнила Елизавета Боярская. Она специально прилетела в Москву, чтобы представить сериал вместе с коллегами по касту Артуром Бесчастным, Леонидом Бичевиным, Софьей Лебедевой и другими.
В центре сюжета — успешный пластический хирург и руководитель клиники Анна, чей привычный уклад жизни рушится за один вечер: ее муж попадает в аварию с молодой любовницей. Столкнувшись с изменой, Анна выбирает разрушительный путь мести. Среди первых зрителей были актеры Владислав Ценёв, Роман Васильев, Даниил Воробьев, Лянка Грыу и другие.
Джан Яман поцеловал русскую блогершу.
На следующий день, в среду, 19 марта, к масштабной премьере готовился кинотеатр «Октябрь», а ажиотаж вокруг нее начался с раннего утра. В столицу прилетел «Мистер ошибка» и звезда «Ранней пташки», турецкий актер Джан Яман, чтобы лично представить свой новый проект — исторический блокбастер «Эль Турко». Преданные поклонницы его творчества ради возможности вживую посмотреть на мускулистого кумира приехали в Москву из разных городов страны — Екатеринбурга, Белгорода, Казани, Омска. Они узнали, в каком отеле остановился актер, и часами караулили у входа с плакатами и подарками. К их счастью, всё это было не напрасно. Яман оказался очень внимательным к фанатам — выходил и со всеми делал фото.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
— Я вижу, что люди здесь меня очень сильно любят! Я не знал, что будет такая встреча, — сказал Джан Яман журналистам во время пресс-конференции за несколько часов до вечерней премьеры сериала.
Тогда он, вероятно, еще не в полной мере осознавал, насколько сильно русские дамы прониклись к нему чувствами. На красной ковровой дорожке в «Октябре» блогер Маш Милаш, которая известна смелыми юмористическими роликами, предложила актеру поцеловаться. Тот без колебаний ответил чмоком в щеку. Еще одна поклонница и вовсе сделала звезде турдизи предложение руки и сердца. Под венец он не пошел, но в ответ поблагодарил девушку и поцеловал ей руку.
Люся Чеботина, Алла Сигалова, Дмитрий Чеботарев на косметической премии.
Еще одной точкой притяжения героев светской хроники на прошлой неделе стал Театр на Малой Бронной. Там во вторник, 18 марта, состоялась церемония вручения премии Marie Claire Prix d"Excellence de la Beauté 2025, которая посвящена инновациям в мире красоты. Каждому посетителю под стать антуражу на входе вручали красный веер. Открыл вечер Оркестр под управлением дирижера Павла Гогадзе, который исполнил известные мировые хиты и классические произведения. А следом началась сама церемония. Жюри выбрало 10 средств разных категорий (декоративная косметика, тональный крем, уход за кожей и другие), которые отметило наградами.
Пока часть публики следила за происходящим в зрительном зале, другая сосредоточилась в холле театра, ведь светские выходы для многих — редкая возможность встретиться в плотном рабочем графике. Явка была внушительной. Мероприятие посетили Эвелина Хромченко, Нонна Гришаева, Александра Ребенок, Юлия Савичева, Полина Максимова, Аврора, Сати Казанова, Виктория Дайнеко, Севиль, Митя Фомин, Катя IOWA, Дмитрий Чеботарев, Игорь Миркурбанов и многие другие актеры и музыканты. Под занавес вечера, впрочем, вся публика устремилась в зал. Закрывала программу Люся Чеботина, под хиты которой редкий зритель не пустился в пляс.