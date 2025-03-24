Герои и любовники: поцелуи с Джаном Яманом и «Опасная близость» с Боярской

На следующий день, в среду, 19 марта, к масштабной премьере готовился кинотеатр «Октябрь», а ажиотаж вокруг нее начался с раннего утра. В столицу прилетел «Мистер ошибка» и звезда «Ранней пташки», турецкий актер Джан Яман, чтобы лично представить свой новый проект — исторический блокбастер «Эль Турко». Преданные поклонницы его творчества ради возможности вживую посмотреть на мускулистого кумира приехали в Москву из разных городов страны — Екатеринбурга, Белгорода, Казани, Омска. Они узнали, в каком отеле остановился актер, и часами караулили у входа с плакатами и подарками. К их счастью, всё это было не напрасно. Яман оказался очень внимательным к фанатам — выходил и со всеми делал фото.