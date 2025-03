Японский хват: первую партию Assassin’s Creed Shadows в РФ раскупили за день

После Египта, Греции и Англии серия добралась до Японии с ее странными для европейцев обычаями, самураями и гейшами. На протяжении долгих лет фанаты просили Ubisoft создать Assassin’s Creed в историческом периоде «эпохи воюющих провинций», более известном как период Сэнгоку, и получили желаемое, пусть и с большим опозданием. Пока разработчики искали подходы к этой теме, у Shadows появились два сильных конкурента — Ghost of Tsushima и Rise of the Rōnin. Причем последняя вышла буквально на девять дней раньше, 11 марта, и так же привлекла к себе широкое внимание игроков.