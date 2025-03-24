Японский хват: первую партию Assassin’s Creed Shadows в РФ раскупили за день

Видеоигра Assassin’s Creed Shadows, делающая ставку на историческую достоверность, 20 марта поступила в продажу во всем мире. Российские геймеры встретили новинку с большим энтузиазмом: первую партию они раскупили за первый день продаж, сообщили ритейлеры. А в сервисе Steam в боевик о средневековой Японии за первые два дня сыграло свыше 2 млн уникальных пользователей. «Известия» протестировали игру и обратили внимание на многочисленные исторические ляпы, которые уже вызвали скандалы в СМИ и даже в парламенте Японии. Но они не помешали получить удовольствие от прохождения Assassin’s Creed Shadows.
О чем новая часть «Кредо ассасина».
Assassin’s Creed Shadows (в русской локализации — «Assassin’s Creed: Тени») — новая часть некогда культовой серии приключений от французской компании Ubisoft. Она сделана с упором на паркур, исследование мира и устранение «целей». Россияне получили доступ к ней одновременно с остальным миром. Редакции «Известий» копию игры для PS5 предоставил российский дистрибьютор видеоигр, компания «Ачивка».
За последние полтора года случилась серия скандалов, связанных с Assassin’s Creed Shadows. Дело дошло даже до обсуждения проекта в парламенте Японии и критики со стороны премьер-министра страны, который осудил возможность совершать акты вандализма в игре, уничтожая буддистские святилища.
Изначально игра должна была выйти в ноябре 2024 года, но релиз дважды переносили — на февраль, а затем на март 2025-го. Это уже пятая часть в серии игр после ее формального перезапуска 2017 года — «Assassin’s Creed: Истоки». Перед Shadows вышли Origins, Odyssey, Valhalla и Mirage.
После Египта, Греции и Англии серия добралась до Японии с ее странными для европейцев обычаями, самураями и гейшами. На протяжении долгих лет фанаты просили Ubisoft создать Assassin’s Creed в историческом периоде «эпохи воюющих провинций», более известном как период Сэнгоку, и получили желаемое, пусть и с большим опозданием. Пока разработчики искали подходы к этой теме, у Shadows появились два сильных конкурента — Ghost of Tsushima и Rise of the Rōnin. Причем последняя вышла буквально на девять дней раньше, 11 марта, и так же привлекла к себе широкое внимание игроков.
Как отметил руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» группы «М. Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин, Assassin’s Creed Shadows — самый ожидаемый релиз этой весны у геймеров.
— Мы знаем любовь отечественных геймеров к Assassin’s Creed — общий объем проданных дисков в наших магазинах только за последние 10 лет составил более 300 тыс. копий. Рады, что российские поклонники серии смогли начать приключения в Assassin’s Creed Shadows одновременно со всем миром, — сказал он.
За 18 лет Ubisoft продала свыше 200 млн копий игр серии и заработала на них почти $4,5 млрд. По своей популярности Assassin’s Creed стоит в одном ряду с The Sims, Lego и Final Fantasy. «Известия» изучили версию для консоли PlayStation 5 с установленным патчем первого дня. Он внес в игру серьезные ограничения: например, больше нельзя забираться на исторические памятники, ломать религиозные места и атаковать мирных жителей. Все эти меры Ubisoft предприняла в последний момент в надежде на то, что японское правительство проявит снисхождение к игре о своей культуре. Долгие годы формулой «Ассассина» была фраза: «Ничто не истинно, всё дозволено», но в новой части французам пришлось прибегнуть к жесткой самоцензуре, чтобы избежать скандалов, бойкотов и даже запретов.
Какие ошибки допустили авторы.
Ради возможности охватить максимальное количество геймеров и регионов Ubisoft попыталась усидеть на двух стульях — активно цензурировала собственный проект после появления первых недовольных в Сети, а параллельно с этим прибегала к помощи специалистов по инклюзивности и разнообразию, которые придумали добавить темнокожего самурая Ясукэ, что возмутило часть геймеров даже за пределами Японии и вызвало исторические дискуссии по поводу того, мог ли подобный человек существовать в реальности.
В Assassin’s Creed Shadows два главных героя: девушка-ниндзя Наоэ и африканский воитель Ясукэ, который, по отдельным историческим хроникам, служил у императора Японии Оды Нобунаги. Прямых исторических доказательств того, что Ясукэ действительно был самураем, нет, а автор книги 2019 года «Настоящая история Ясукэ», профессор Томас Локли был уличен в придумывании фактов и манипулировании данными, в том числе в «Википедии».
Постепенно роль африканца в рамках сюжета значительно урезали, акцент был перенесен на девушку Наоэ, но авторы сохранили возможность переключаться между героями. У каждого свой набор уникальных навыков и стиль прохождения. Ясукэ обладает мощными атаками и привык действовать напролом, а синоби Наоэ способна использовать крюк-кошку и другие атрибуты ниндзя для скрытого проникновения на территорию и устранения своих целей.
Ubisoft, которая отпраздновала свое сорокалетие в 2024 году серией оглушительных провалов и оказалась близка к банкротству, позволила себе здесь несколько рискованных решений. В частности, сделала канонический режим прохождения игры, где опции в диалогах выбираются автоматически в соответствии с замыслом авторов. Нагрубить или промолчать? Соблазнить родственницу Нобунаги или предложить ей остаться во френдзоне? Все эти опции выбираются за игрока, даже если лично он предпочел бы иное действие.
Другой смелой идеей стал режим погружения. Он призван повысить иммерсивность прохождения Assassin’s Creed Shadows и позволяет слушать речь персонажей на родных для них языках — японском и португальском — в тех редких случаях, когда в сюжете фигурируют его носители. В любой момент можно переключиться на универсальный английский язык. Русской озвучки нет, но есть субтитры, над которыми, судя по качеству, работали реальные люди, а не переводчик-нейросеть.
Исторических допущений в Shadows оказалось предостаточно: Ubisoft засунула в игру цветение сакуры и сбор риса — два действия, которые совершаются в разные сезоны. Дали Ясукэ возможность завести романтические отношения с младшей сестрой Нобунаги — леди Оити — или придуманным специально для игры самураем, который отказывается считать себя мужчиной или женщиной. Вольно обошлись с образом известного миссионера Алессандро Валиньяно, которого режиссер Мартин Скорсезе увековечил в качестве ключевой фигуры миссионерства в Японии в фильме «Молчание».
Но самое парадоксальное — все эти ляпы, как и в случае с февральским хитом Kingdom Come Deliverance II, не способны разрушить магию затягивающего игрового процесса. Они действительно слабо влияют на погружение. В игре потрясающе красивый и детализированный мир — он раскрывается через удивительную фауну: одной из побочных целей тут служит поиск редких видов животных, например серой цапли или четы уток-мандаринок. Герои зарисовывают этих животных в стилистике суми-э — особой техники рисования, которая предполагает сосредоточенное созерцание.
Shadows удивительным образом ловит красоту момента, ценность мгновения. Геймер, который отбрасывает в сторону предубеждения и приходит в эту виртуальную Японию как настоящий самурай — для которого, как известно, существует только путь, — вполне способен наслаждаться приятными мелочами. Их тут много — от динамической смены погоды и реалистичного, постепенного таяния снега на земле и деревьях до сложной системы освещения, вплетенной в драматургию игры: можно обманывать стражу, предварительно затушив фонари и факелы.
Новые «Тени» неидеальны, хотя мировая пресса не скупится на высокие баллы. Сильная сторона игры в том, что Ubisoft бережно проработала те аспекты, которые заставляют возвращаться в достаточно избитый сеттинг феодальной Японии с ее кровавыми распрями вновь и вновь: симуляцию жизни, комплексную боевую систему и продвинутый стелс, который чуть ли не впервые в серии позволяет передвигаться ползком и прятаться таким образом даже в лужах. Тот самый случай, когда итоговый результат — многострадальная релизная версия — куда ценнее, чем составляющие по отдельности, включая недостаточный реализм в исторических фактах.
Расслабьтесь, это просто хорошая игра от компании, которой многие желали провала. Может, Ubisoft наконец-то избавится от призрака банкротства, который давно и грозно висит над французским гейм-гигантом.