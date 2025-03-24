Японский хват: первую партию Assassin’s Creed Shadows в РФ раскупили за день

За 18 лет Ubisoft продала свыше 200 млн копий игр серии и заработала на них почти $4,5 млрд. По своей популярности Assassin’s Creed стоит в одном ряду с The Sims, Lego и Final Fantasy. «Известия» изучили версию для консоли PlayStation 5 с установленным патчем первого дня. Он внес в игру серьезные ограничения: например, больше нельзя забираться на исторические памятники, ломать религиозные места и атаковать мирных жителей. Все эти меры Ubisoft предприняла в последний момент в надежде на то, что японское правительство проявит снисхождение к игре о своей культуре. Долгие годы формулой «Ассассина» была фраза: «Ничто не истинно, всё дозволено», но в новой части французам пришлось прибегнуть к жесткой самоцензуре, чтобы избежать скандалов, бойкотов и даже запретов.