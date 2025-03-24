Инопланетные в гости: какой вектор наметил для анимации «Суздальфест»

Что можно сказать о конкурсе, который начинается с фильма о холокосте, а заканчивается историей о том, как над СССР сбили безобидного инопланетянина? О конкурсе, где есть сюжеты про киднеппинг, про девочку, которая из-за пробки опаздывает на важный чемпионат по лыжам, про бабушку, которая поняла, что ее престарелый муж превратился в гигантскую черепаху, и надо теперь принимать его какой он есть? Совершенно очевидно, что анимация в России стала не формой эскапизма, а рефлексией на социальные темы, попыткой отвечать на сложные вопросы через небанальный подход, развернутые метафоры, парадоксальные ходы.