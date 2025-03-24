Инопланетные в гости: какой вектор наметил для анимации «Суздальфест»

Одинокие фантасмагории с документальным подтекстом — так можно определить российскую авторскую анимацию в 2025 году. По крайней мере, об этом свидетельствует оптика объемного конкурса юбилейного ХХХ «Суздальфеста» (19−24 марта) в несколько десятков короткометражных и полнометражных фильмов. «Известия» побывали на магистральном смотре самой свободной формы кинематографа и делятся своими впечатлениями.
Что показали на «Суздальфесте».
Что можно сказать о конкурсе, который начинается с фильма о холокосте, а заканчивается историей о том, как над СССР сбили безобидного инопланетянина? О конкурсе, где есть сюжеты про киднеппинг, про девочку, которая из-за пробки опаздывает на важный чемпионат по лыжам, про бабушку, которая поняла, что ее престарелый муж превратился в гигантскую черепаху, и надо теперь принимать его какой он есть? Совершенно очевидно, что анимация в России стала не формой эскапизма, а рефлексией на социальные темы, попыткой отвечать на сложные вопросы через небанальный подход, развернутые метафоры, парадоксальные ходы.
Допустим, тот самый упомянутый выше фильм о холокосте. Что может звучать более скучно и избито? Но 24-летняя Анастасия Лис нашла для этой темы решение не менее изобретательное, чем, скажем, Мишель Хазанавичус в анимационном полном метре «Самый ценный груз», который сейчас идет в российском прокате.
«Сказка искорки» (первое место в зрительском голосовании, второе в рейтинге профессионалов фестиваля) — крохотная кукольная фантазия о том, что видит во сне девочка, спящая на руках матери в товарном вагоне. Фильм длится всего семь минут, и с каждой из них мы всё сильнее цепенеем от ужаса, понимая, чем закончатся такие трогательные, такие прекрасные грезы девочки.
На титрах будет только шипение газа на черном фоне, но эффект такой, что дальше держаться уже сложно. Но нужно, потому что в том же блоке саркастическое эссе «Социально одобряемые положения тел в пространстве» (диплом жюри), которое заканчивается Лениным в Мавзолее, макабрическая черная комедия «Трамвай № 13» (диплом жюри), где Смерти бросила вызов маленькая девочка и спасла от старухи всех ее жертв, пассажиров транспортного средства, а еще документальная анимация «Скамейка», где пожилая учительница немецкого жалуется незнакомой студентке на то, что немецкий теперь нигде не нужен, так что профессия стала не нужна.
— Фестиваль существует прежде всего для того, чтобы посмотреть, чем пульсирует наша индустрия, чем она дышит, — сказал «Известиям» двукратный номинант на «Оскар» Константин Бронзит. Ему на фестивале достался приз за лучший полнометражный фильм «Лунтик. Возвращение домой».
Индустрия дышит по-разному. Так, конкурс анимационных сериалов демонстрирует совершенно определенную тенденцию. Телеканалам нужно много контента. Нужно оперативно — и чтобы он был социально полезным, потому что родители требуют для своих детей инфотейнмент. Поэтому студии стараются делать дешево, броско, чрезмерно внятно, но так, чтобы каждый эпизод сериала обязательно чему-то учил маленького зрителя. И ведь студий в России более 400, значит, надо конкурировать за внимание закупщиков.
В итоге сериалы кажутся крикливыми, монотонными, лобовыми, ничего удивительного, что у детей они быстро начинают вызывать отторжение. Да и взрослые, похоже, напоролись на собственные грабли: хотели, чтобы ребята за несколько часов перед телевизором узнавали массу важного о мире, но дети запоминают прилипчивые мотивчики, эксцентричных персонажей и кислотную палитру.
И всё равно лавры «Свинки Пеппы» и «Трех котов» не дают покоя, потому что, опять же, телеканалам необходим контент, а брать его сегодня особенно неоткуда или не на что. Суздаль в этом смысле должен помочь решить эту проблему — найти тех, кто сделает коммерческий контент и привлекательным, и нестыдным.
— Мы видим, что ребята, с которыми мы начинали и делали авторские проекты, постепенно приходят и становятся значимыми людьми в коммерческих проектах, — рассказал «Известиям» продюсер Артем Васильев. — Конечно, ты с ними здесь знакомишься, ты видишь их авторский почерк, понимаешь этих людей, когда наблюдаешь их несколько дней фестиваля.
Кто победил на фестивале в Суздале.
Одной из самых интересных программ «Суздальфеста» были утренние показы детских любительских работ. Это мультики, которые сделали ребята от четырех лет до почти что совершеннолетия. Понятно, что это большей частью труд коллективный и что важную роль там играл преподаватель, который помогал ребятам выразить их замысел. Но важнее, что замысел этот ощущается, и он совсем не повторяет мультсериалы, на которых эти дети вроде бы воспитаны. Поэтому профессионалы в зале внимательно отсматривали эти работы.
— Я им так честно и говорю, что разница между нами лишь в том, что я родился раньше и успел чего-то такого наделать, за что меня наградили или выделили, а в общем мы такие же, — объяснил «Известиям» художник анимации Михаил Алдашин.
В одном мультике главные герои — две подруги-елки в заснеженном лесу. Они становятся свидетелями инопланетного вторжения на Землю, беспомощно наблюдают, как пришельцы жгут города, разоряют урожай. А потом пытаются начать диалог с монстрами, и выясняется, что те просто не знают, что может быть по-другому, а если им объяснить, то и злодеи станут прекрасными и добрыми.
В другом мультике два кролика-хулигана решили обмануть друга и накачали воздухом морковь на его огороде, так что в итоге раздувшийся овощ унес их, словно воздушный шар.
А в самом коротком мультике на желтые листья выходит Ежик и говорит: «Привет, я Ежик! Вот и осень настала…» И уходит. Титры. Ощущение как от хокку, в котором всё совершенно и не требует объяснений. Возможно, автор фильма станет новым Норштейном. Кстати, Юрий Борисович все дни фестивали общался со зрителями, ставил автографы, продавал книги. Но суд с Центробанком, где он и Франческа Ярбусова требуют компенсацию за использование образа Ежика в тумане, комментировать «Известиям» отказался, объяснив, что его юрист не рекомендовал это делать сейчас.
Трагической страницей юбилейного фестиваля стала неожиданная смерть поэта Вадима Жука, который многие годы вел церемонии открытия и закрытия «Суздальфеста» и был одним из его главных талисманов. 19 марта он не смог, по состоянию здоровья, как говорят организаторы, выйти на сцену, а 20 марта умер. В тот день он написал стихи, которые заканчивались строками:
Не слышно мне ни тишины, ни плеска,
Невидим голос твой, невидим звук.
И солнца дышит неподвижный круг.
За облачной неплотной занавеской.
Потому что мультики — это не всегда весело. Но в течение всех дней фестиваля и здесь, и во всех соцсетях вспоминали любимые произведения Жука, а кто-то именно сейчас открыл для себя этого поэта.
Фото: пресс-служба «Суздальфеста’Поэт, актер, сценарист и драматург Вадим Семенович Жук.
Обе главные награды (Гран-при жюри и 1-е место рейтинга профессионалов) «Суздальфеста» достались основному фавориту конкурса — «Алешеньке» Дмитрия Геллера. Как раз про СССР и инопланетянина. Алешенькой назвали странное существо, кыштымского карлика, которого нашли в 1996 году.
Так вот, в фильме Геллера объясняют, что всё было не так. Это был не карлик, а самый настоящий маленький инопланетянин, который спокойно играл где-то в далекой-далекой галактике в теннис со своим дружбаном, пока мама не позвала домой, в другую далекую-далекую галактику. Тогда Е. Т. решил срезать дорогу, но над Землей его по глупости сбили наши. Но в Союзе за ним ухаживали, воспитывали, пытались играть с ним в футбол и даже водили в общественную баню мыться. Пока он не решил, что в гостях хорошо, но мама уже заждалась и, наверное, будет ругаться.
Инопланетяне с их «пи-пи-пи-пи» успели стать на «Суздальфесте» мемом, а для широкого зрителя важнее то, что фильмы многих участников фестиваля можно уже сейчас найти онлайн, а других действительно стоит дождаться.