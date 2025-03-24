Паразит от ПИК: как провайдер Lovit устроил цифровой апокалипсис миллионам жителей

Ранее Life.ru уже неоднократно писал о многочисленных жалобах на дома ПИК: народ недоволен из-за отсутствия социальной инфраструктуры, низкого качества строительства, проблем с коммуникациями и вечно ломающихся лифтов. Отдельным пунктом идут жадные безальтернативные управляющие компании, которых обычно оставляет после себя застройщик. На форумах и в соцсетях широко расходится история о предприятии «Эксжил», которое, как на конвейере, получает в управление дома от ПИК и находится при этом по одному адресу с управляющей компанией «ПИК комфорт». Это предприятие «Эксжил» регулярно обвиняют в фальсифицировании общего собрания собственников. Год назад Измайловский районный суд отменил одно такое липовое общее собрание. Оказалось, собранные подписи имели признаки подделки, а формальный инициатор мероприятия находился в Минске и ничего не знал.