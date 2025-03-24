Президент Бразилии посетит Россию в мае 2025 года

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует приехать с визитом в Россию в мае 2025 года. Об этом сообщил специальный советник по международным делам при президенте Бразилии Селсу Аморим в разговоре с местной газетой Folha de S. Paulo.