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Президент Бразилии посетит Россию в мае 2025 года

Бразильский глава Луис Инасиу Лула да Силва прибудет в Россию с визитом в мае 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует приехать с визитом в Россию в мае 2025 года. Об этом сообщил специальный советник по международным делам при президенте Бразилии Селсу Аморим в разговоре с местной газетой Folha de S. Paulo.

«Президент [Лула да Силва] приедет в Россию в мае, где у него состоится двусторонняя встреча с [президентом РФ Владимиром] Путиным», — сказал Аморим.

Советник президента Бразилии также отметил, что после завершения поездки в Россию Лула да Силва планирует посетить Китай, где проведет встречу с главой государства Си Цзиньпином. По его словам, такие шаги станут ярким подтверждением независимой внешней политики Бразилии.

Ранее Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Великой Победы в Москве.