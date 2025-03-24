С 1 апреля пенсионеры получат разовые выплаты. Сколько они составят

Из него следует, что за счёт средств областного бюджета в 2025 году будет произведена единовременная выплата следующим категориям граждан Российской Федерации, которые постоянно проживают на территории Ярославской области: инвалидам и участникам ВОВ 1941—1945 годов — в размере 50 000 рублей; лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лицам, награждённым знаком «Житель осаждённого Севастополя», лицам, награждённым знаком «Житель осаждённого Сталинграда», — в размере 20 000 рублей; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, — в размере 20 000 рублей; лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лицам, награждённым орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, — в размере 10 000 рублей; вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны 1941−1945 годов — в размере 10 000 рублей.