Лидером рейтинга по вводу жилья стала Ленинградская область

Что касается динамики ввода жилья, то в лидирующей в рейтинге группе единого направления ее движения не наблюдается. В шести регионах первой десятки темпы ввода жилья выросли, а в четырех — снизились. Наиболее впечатляющий рост продемонстрировала Тува, где объем введенного жилья увеличился почти вдвое (+97,4%). При этом авторы исследования обращают внимание, что в этой республике 87% введенных «жилых» метров пришлось на построенные населением индивидуальные дома и всего 13% на многоквартирные. Кроме того, сохраняется устойчивая положительная динамика в Республике Алтай (+17,5%) и Чеченской Республике (+11,7%). Во многих российских регионах к традиционной популярности частных домов среди населения можно также добавить набирающую обороты программу социальной газификации «частного сектора», что в том числе стимулирует легализовать давно построенное жилье.