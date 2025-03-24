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17 беспилотников сбили в небе над Ростовской областью

В течение часа на Дону сбили 17 дронов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области вечером в воскресенье дежурные средства ПВО отразили атаку беспилотников. В течение часа с 22:20 до 23:10 над регионом уничтожили 17 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также в этот промежуток времени силы ПВО сбили шесть дронов над Воронежской областью, еще четыре — над Белгородской и один — над Брянской.

Напомним, в ночь на 23 марта в Ростовской области сбили 29 беспилотников. В Морозовском районе дрон упал на автомобиль. Машина сгорела, водитель погиб. А в Тарасовском районе из-за атаки БПЛА было повреждено остекление в частном доме.