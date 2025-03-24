Кого раскрыли в траурном выпуске шоу «Маска» в память о Бедросе Киркорове: обзор седьмой серии

Седьмой выпуск шестого сезона популярного шоу «Маска» вышел на НТВ 23 марта 2025 года. Эпизод получился особенным и эмоциональным — он был посвящен памяти Бедроса Киркорова, отца председателя жюри, который ушел из жизни 18 марта. Несмотря на траур, Филипп Киркоров не отменил свое участие в съемках, а участники подготовили трогательные номера в память о Султане (как называли Бедроса). Подробнее о том, как прошло шоу и кто по итогам голосования покинул шоу — материале URA.RU.