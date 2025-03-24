«Европы больше не будет». Геолог описал будущее континента

Ранее беспокойство учёных вызвали недавние наблюдения на Гавайях: выяснилось, что густонаселённый остров Оаху с его без малого миллионом жителей, развитой промышленностью и инфраструктурой буквально уходит под воду. Самое сильное впечатление производит скорость «проседания» суши на южном берегу: там она местами достигает 25 миллиметров в год. Для сравнения, в среднем по всему острову она составляет 0,6 миллиметра в год. Исследователи считают, что в ближайшие десятилетия жителям Гавайев стоит готовиться к масштабным наводнениям, а некоторые регионы время от времени затапливает уже сейчас.