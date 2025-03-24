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Умеров назвал продуктивными переговоры США и Украины в Эр-Рияде

В Минобороны Украины оценили прошедшие в Эр-Рияде переговоры США и Украины.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры между представителями Вашингтона и Киева, посвященные вопросам установления перемирия на территории Украины, завершились в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Об этом заявил глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров, который принимал участие в обсуждениях.

«Мы завершили нашу встречу с американской командой. Дискуссия была продуктивной и целенаправленной — мы затронули ключевые вопросы, включая энергетику», — написал Умеров в аккаунте социальной сети X.

Уточняется, что разговор длился около пяти часов, включая перерыв.

До старта переговорного процесса Умеров отметил, что с украинской стороны присутствовали специалисты в энергетической сфере, а также офицеры, представляющие военно-морские и военно-воздушные силы.

24 марта в Эр-Рияде состоится третий раунд переговоров между представителями России и США.