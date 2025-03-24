Умеров назвал продуктивными переговоры США и Украины в Эр-Рияде

Переговоры между представителями Вашингтона и Киева, посвященные вопросам установления перемирия на территории Украины, завершились в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Об этом заявил глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров, который принимал участие в обсуждениях.