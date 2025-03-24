Умеров: делегация Киева провела в Эр-Рияде «продуктивные переговоры»

Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что в столице Саудовской Аравиии завершилась встреча с представителями Соединённых Штатов.
Он утверждает, что речь идёт о «продуктивных и предметных» переговорах.
«Мы завершили нашу встречу с американской командой. Дискуссия была продуктивной и предметной — мы затронули ключевые вопросы, включая энергетику», — написал Умеров, заявление обнародовано в соцсети X*.
Ранее Умеров сообщал, что в состав делегации из Киева вошли эксперты по энергетике, а также военные.
Напомним, делегация РФ уже прибыла в Эр-Рияд, чтобы принять участие в консультациях экспертных групп Российской Федерации и Соединённых Штатов. Российскую делегацию возглавляют сенатор Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.
Карасин заявил, что переговоры начнутся утром в понедельник.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.