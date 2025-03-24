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Умеров: делегация Киева провела в Эр-Рияде «продуктивные переговоры»

В Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций Украины и США.

Источник: Аргументы и факты

Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что в столице Саудовской Аравиии завершилась встреча с представителями Соединённых Штатов.

Он утверждает, что речь идёт о «продуктивных и предметных» переговорах.

«Мы завершили нашу встречу с американской командой. Дискуссия была продуктивной и предметной — мы затронули ключевые вопросы, включая энергетику», — написал Умеров, заявление обнародовано в соцсети X*.

Ранее Умеров сообщал, что в состав делегации из Киева вошли эксперты по энергетике, а также военные.

Напомним, делегация РФ уже прибыла в Эр-Рияд, чтобы принять участие в консультациях экспертных групп Российской Федерации и Соединённых Штатов. Российскую делегацию возглавляют сенатор Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Карасин заявил, что переговоры начнутся утром в понедельник.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.