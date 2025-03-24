С 20 марта в Подмосковье объявлен пожароопасный сезон

В регионе применяют четырехступенчатую систему контроля за возгораниями. Это наземное патрулирование, видеомониторинг, авиапатрулирование и космический мониторинг. «Благодаря такой эффективной системе в прошлом году в Подмосковье все лесные пожары были ликвидированы в день обнаружения», — утверждает губернатор. А на тушение выезжают огнеборцы с лесопожарных станций, которых в области 28. В их распоряжении — более 270 единиц техники, которая никуда, кроме тушения лесных возгораний, больше не привлекается. Всего же, как отмечает председатель комитета лесного хозяйства области Евгений Агулов, в наступающем пожароопасном сезоне на пути у огня будут стоять более 4,1 тысячи человек и 1,6 тысячи единиц техники.