С 20 марта в Подмосковье объявлен пожароопасный сезон

«В Московской области 1,9 миллиона гектаров леса. Для того чтобы своевременно реагировать на возможные возгорания, установлены 134 камеры с возможностью вращения на 360 градусов. В этом году установим еще пять видеокомплексов на территориях с высоким риском пожаров», — рассказал Воробьев на заседании областного правительства. Новые камеры появятся в Балашихе, Мытищах, Красногорске, Подольске и Рузе, а вообще на особом контроле властей находятся также Богородский, Воскресенский, Егорьевский, Клинский, Шатурский и Луховицкий округа, где традиционно горит чаще и больше всего.
В регионе применяют четырехступенчатую систему контроля за возгораниями. Это наземное патрулирование, видеомониторинг, авиапатрулирование и космический мониторинг. «Благодаря такой эффективной системе в прошлом году в Подмосковье все лесные пожары были ликвидированы в день обнаружения», — утверждает губернатор. А на тушение выезжают огнеборцы с лесопожарных станций, которых в области 28. В их распоряжении — более 270 единиц техники, которая никуда, кроме тушения лесных возгораний, больше не привлекается. Всего же, как отмечает председатель комитета лесного хозяйства области Евгений Агулов, в наступающем пожароопасном сезоне на пути у огня будут стоять более 4,1 тысячи человек и 1,6 тысячи единиц техники.
Впрочем, сколько техники ни запасай, а люди все равно будут ходить в леса и подвергать их риску пожаров. «Поэтому в лесных угодьях региона уже обустроили более 1,3 тысячи пикниковых точек», — отмечает Агулов. Это, как правило, освобожденные от лишней растительности поляны, на которых мангальные искры не спровоцируют стихийного возгорания. А кроме того, теперь появилось мобильное приложение «Народная дружина Подмосковья», с помощью которого любой неравнодушный житель может отметить на карте с геолокацией автомобиль, стоящий на лесной просеке, место сбора шумной компании или любой подозрительный предмет, который может вызвать пожар. Ближайшая к указанной точке дружина приедет проверить сигнал и принять меры.
Для подстраховки область предоставила принадлежащей Минобороны РФ структуре «Оборонлес» доступ к региональной системе видеонаблюдения за угодьями, что находятся вблизи военных объектов, а также на границах с другими областями.