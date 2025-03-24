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МВД Белоруссии: БПЛА падают в республике практически каждую неделю

В Минобороны Белоруссии рассказали о еженедельной атаке БПЛА на страну.

Источник: Комсомольская правда

В приграничных районах Белоруссии беспилотные летательные аппараты падают почти еженедельно. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков.

«Это последствия того, что происходит в нашем южном приграничье. Это происходит практически каждую неделю», — рассказал Карпенков.

Он также рассказал о деятельности спецподразделений, занимающихся обезвреживанием подобных устройств. Карпенков подчеркнул, что благодаря их усилиям ни одно здание не пострадало, так как работы по разминированию проводятся с максимальной осторожностью.

По его словам, большинство упавших в полях дронов взрываются, однако те, что падают вблизи населенных пунктов, часто остаются невзорвавшимися, приземляясь на расстоянии 50−60 метров от жилых домов.

Ранее в Минобороны Беларуси сообщили, что в ВС начались занятия по боевой готовности.