Руководство Госдумы пересадили с иномарок на «Аурусы»: Вице-спикер оценил российский автомобиль

Вице-спикер Государственной думы РФ Владислав Даванков оценил автомобиль «Аурус» — первую машину класса люкс, которую создали в России. По словам Даванкова, российский «Аурус» не сравнится с немецкой BMW. Мнением депутат поделился в разговоре с KP.RU.
Он рассказал, что в феврале 2025 года всех вице-спикеров Госдумы пересадили на Aurus.
«До этого у меня был BMW — с пробегом больше 400 тысяч км. Так его чаще ремонтировали, чем он ездил! И тут нам выделили “Аурусы”. Шикарные автомобили! Особенно приятно, что российские. Но… Дорогие они», — пояснил Даванков.
Он уточнил, что все, с кем говорило руководство Госдумы, согласны с тем, что переходить на машины российского производства — не страшно. Даванков подчеркнул, что польза от этого будет и людям, и отечественным предприятиям.
Депутат также привел в пример ситуацию с китайским рынком автомобилей. По его мнению, Россия так же успешно может составить конкуренцию иностранным маркам авто.
«Все возможности у нас имеются», — заключил Даванков.
Ранее KP.RU писал о том, как журналист Николай Мысин провел тест-драйв депутатской Лады Ауры с главой Комитета Госдумы Сергеем Пахомовым.
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