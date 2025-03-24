Руководство Госдумы пересадили с иномарок на «Аурусы»: Вице-спикер оценил российский автомобиль

«До этого у меня был BMW — с пробегом больше 400 тысяч км. Так его чаще ремонтировали, чем он ездил! И тут нам выделили “Аурусы”. Шикарные автомобили! Особенно приятно, что российские. Но… Дорогие они», — пояснил Даванков.