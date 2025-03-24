«Разницы я не заметил»: В Госдуме поделились впечатлениями от замены BMW на «Лады Ауры»

BMW в автопарке депутатов Госдумы постепенно заменяют отечественные «Лады Ауры». О замене иномарок на отечественные автор рассказал KP.RU глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, председатели комитетов Госдумы почти полгода пользуются «Ладами» вместо BMW. Анатолий Аксаков за это время успел сравнить комфортабельность автомобилей. «Лады» не уступают немецким машинам.
«Разницы я не заметил. Разве что “Лада” чуть шумнее. Но я когда-то начинал ездить на “Таврии”. Меня шумом не напугать», — признал Анатолий Аксаков.
К мнению коллеги присоединился глава Комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Он подтвердил слова Анатолия Аксакова об удобстве «Лады Ауры». Однако машину трудно назвать полным аналогом немецким BMW.
«Если сравнивать, надо брать машины одного класса. “Лада” же и значительно дешевле. А в сравнении с “китайцами” и “корейцами” того же ценового сегмента наша машина — точно не хуже. Скорее — лучше», — заключил Сергей Пахомов.
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