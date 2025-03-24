Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали, шутят ли депутаты над заменой иномарок на «Лады Ауры»

Депутат Пахомов: Шутки депутатов про «Лады Ауры» могут быть только беззлобные.
Источник: Комсомольская правда

Депутаты Госдумы постепенно пересаживаются на отечественные автомобили. Главам комитетов парламента немецкие BMW заменили на «Лады Ауры», а вице-спикерам и руководителям фракций — на «Аурусы». Журналист KP.RU Николай Мысин вместе с главой Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым испытал один из депутатских автомобилей.

В ходе поездки журналист поинтересовался у депутата: отпускают ли коллеги шутки в курилках по поводу его «Лады»?

«Если только беззлобные. Так-то всем все равно», — отметил Пахомов.

Он уверен, что замена иномарок на «Лады» и другие отечественные авто в депутатском автопарке — это вопрос времени.

«Депутаты ведь — обычные люди, а у нас как повелось в 90-е? Как только заработал какие-то деньги — купи машину побогаче. Чтобы все видели и завидовали…»Мерседесом«можно впечатлить девушку на свидании, а на работу какая разница, на чем ездить? Тем более нынешние “Лады” — современные комфортные машины», — подытожил Сергей Пахомов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Как я прокатился на депутатской «Ладе Ауре» с главой Комитета Госдумы: «Машины стали лучше, стремления к показушности — меньше».