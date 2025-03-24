В Госдуме рассказали, шутят ли депутаты над заменой иномарок на «Лады Ауры»

«Депутаты ведь — обычные люди, а у нас как повелось в 90-е? Как только заработал какие-то деньги — купи машину побогаче. Чтобы все видели и завидовали…»Мерседесом«можно впечатлить девушку на свидании, а на работу какая разница, на чем ездить? Тем более нынешние “Лады” — современные комфортные машины», — подытожил Сергей Пахомов.