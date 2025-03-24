В Госдуме рассказали, шутят ли депутаты над заменой иномарок на «Лады Ауры»

Депутаты Госдумы постепенно пересаживаются на отечественные автомобили. Главам комитетов парламента немецкие BMW заменили на «Лады Ауры», а вице-спикерам и руководителям фракций — на «Аурусы». Журналист KP.RU Николай Мысин вместе с главой Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым испытал один из депутатских автомобилей.
В ходе поездки журналист поинтересовался у депутата: отпускают ли коллеги шутки в курилках по поводу его «Лады»?
«Если только беззлобные. Так-то всем все равно», — отметил Пахомов.
Он уверен, что замена иномарок на «Лады» и другие отечественные авто в депутатском автопарке — это вопрос времени.
«Депутаты ведь — обычные люди, а у нас как повелось в 90-е? Как только заработал какие-то деньги — купи машину побогаче. Чтобы все видели и завидовали…»Мерседесом«можно впечатлить девушку на свидании, а на работу какая разница, на чем ездить? Тем более нынешние “Лады” — современные комфортные машины», — подытожил Сергей Пахомов.
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