Исключил сладкое и жареное: Раскрыт секрет похудения 44-летнего рэпера Басты

Врач-диетолог и нутрициолог Кристина Пришвина в интервью порталу «Страсти» отметила, что Баста начал работу над своим телом ещё в 2020 году. Он постепенно изменил рацион, исключив сладости, хлеб и простые углеводы, а позже заменил жареные блюда на рыбу, приготовленную на пару или гриле. Сейчас его питание основано на овощах и белке. Важную роль сыграл и отказ от алкоголя, который рэпер не употребляет уже 20 лет.