Миронов предложил ввести новую меру поддержки молодых родителей

Как рассказал РИА Новости Миронов, это набор предметов, необходимых для ухода за ребенком в первый год его жизни. По его словам, первый год является критически важным для физического развития детей, и отсутствие необходимых предметов гигиены и ухода может негативно сказаться на здоровье малыша. Лидер СРЗП считает, что предоставление набора позволит обеспечить детям полноценные условия для роста и развития в грудном возрасте.