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Лебедев заявил об ударе у аэродрома в Кировограде с последующей детонацией

Кроме того, удар зафиксирован в направлении военной части ВСУ под Киевом.

Источник: Аргументы и факты

В Кировограде на Украине зафиксирован прилёт, заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что речь идёт об ударе с последующей детонацией. Он был нанесён в направлении местного аэродрома.

«Кировоград, опять прилёт. Говорят, что снова с детонацией, опять окраина, в направлении аэродрома», — рассказал Лебедев, сообщение обнародовано в Telegram.

Кроме того, по словам Лебедева, удар зафиксирован в направлении крупной военной части Вооружённых сил Украины в населённом пункте Белая Церковь, который расположен в Киевской области.

Помимо этого, нанесены удары по месту дислокации украинских войск Умани Черкасской области и стоянке с техникой ВСУ в Чугуеве Харьковской области.

Ранее Лебедев заявил, что российские военные ударили по тренировочному городку Вооружённых сил Украины в посёлке городского типа Десна Черниговской области.