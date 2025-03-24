Лебедев заявил об ударе у аэродрома в Кировограде с последующей детонацией

В Кировограде на Украине зафиксирован прилёт, заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он уточнил, что речь идёт об ударе с последующей детонацией. Он был нанесён в направлении местного аэродрома.
«Кировоград, опять прилёт. Говорят, что снова с детонацией, опять окраина, в направлении аэродрома», — рассказал Лебедев, сообщение обнародовано в Telegram.
Кроме того, по словам Лебедева, удар зафиксирован в направлении крупной военной части Вооружённых сил Украины в населённом пункте Белая Церковь, который расположен в Киевской области.
Помимо этого, нанесены удары по месту дислокации украинских войск Умани Черкасской области и стоянке с техникой ВСУ в Чугуеве Харьковской области.
Ранее Лебедев заявил, что российские военные ударили по тренировочному городку Вооружённых сил Украины в посёлке городского типа Десна Черниговской области.