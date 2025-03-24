«Ъ»: экс-владельца завода патронов в Подмосковье заочно приговорили к 15 годам

Бывший владелец Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) Хорхе Портилья-Сумин был заочно осужден Московским областным судом на 15 лет тюремного заключения. Об этом пишет издание «Коммерсант» (Ъ).
Так, 61-летний предприниматель, имеющий гражданство Мексики и родившийся в Москве, был признан виновным в краже 179,1 млн рублей и 250 акций завода, отмывании похищенных средств, а также в умышленном банкротстве предприятия. Судебное разбирательство, длившееся три с половиной года, проводилось в закрытом формате.
Согласно имеющимся данным, Портилья-Сумин, ранее известный под фамилией Паниш, долгое время проживал в Мексике и США, поддерживая тесные связи с лидерами грузинской организованной преступности, такими как Джаба Иоселиани и Тенгиз Китовани, которые в начале 1990-х годов пришли к власти в Грузии.
Позднее, в 2000-х годах Портилья-Сумин, используя поддельные документы о банкротстве, захватил контроль над КСПЗ. В течение нескольких лет он систематически совершал крупные хищения на предприятии, после чего покинул страну и был объявлен в международный розыск.
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