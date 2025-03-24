«Ъ»: экс-владельца завода патронов в Подмосковье заочно приговорили к 15 годам

Так, 61-летний предприниматель, имеющий гражданство Мексики и родившийся в Москве, был признан виновным в краже 179,1 млн рублей и 250 акций завода, отмывании похищенных средств, а также в умышленном банкротстве предприятия. Судебное разбирательство, длившееся три с половиной года, проводилось в закрытом формате.