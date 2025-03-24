«Я так считаю и всегда считал»: Трамп пояснил, кто, по его мнению, убил Кеннеди

Дональд Трамп уверен, что убийцей Джона Кеннеди является Ли Харви Освальд. Такова и официальная версия следствия. Материалы доказывают причастность Ли Харви Освальда к убийству. Однако американский лидер считает, что у предположительного убийцы могли быть и сообщники.