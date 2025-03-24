«Я так считаю и всегда считал»: Трамп пояснил, кто, по его мнению, убил Кеннеди

Американский лидер Дональд Трамп обнародовал порядка 80 тысяч документов, касающихся расследования убийства бывшего президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди. Он также выразил свою позицию на этот счет, пишет Independent.
Дональд Трамп уверен, что убийцей Джона Кеннеди является Ли Харви Освальд. Такова и официальная версия следствия. Материалы доказывают причастность Ли Харви Освальда к убийству. Однако американский лидер считает, что у предположительного убийцы могли быть и сообщники.
«Я верю. Я так считаю и всегда считал», — ответил Дональд Трамп на вопрос, является ли Ли Харви Освальд преступником, жертвой которого стал Джон Кеннеди.
Президент США поручил обнародовать ранее засекреченные записи, которые являлись частью коллекции документов об убийстве Кеннеди, 17 марта. В ночь на 19 марта Национальный архив выпустил соответствующие данные.