Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик Ильин: в европейской части РФ после 15 апреля будет похолодание

В первой половине апреля климатические нормы будут превышены на пять и более градусов.

Источник: Аргументы и факты

Во второй половине апреля в европейской части России ожидается похолодание. Об этом aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Первая половина апреля будет хорошая, теплая, с превышением климатических норм на 5 и более градусов. Вторая половина будет ниже климатической нормы на те же 5 градусов», — отметил эксперт.

Ильин уточнил, что к концу апреля снова ожидается рост температуры до плюс 20 градусов. По его словам, тепло будет и в первые дни мая.

Ранее Ильин рассказал, что 2025 год может стать теплее предыдущего и побить его температурные рекорды.