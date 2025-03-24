Синоптик Ильин: в европейской части РФ после 15 апреля будет похолодание

Во второй половине апреля в европейской части России ожидается похолодание. Об этом aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Первая половина апреля будет хорошая, теплая, с превышением климатических норм на 5 и более градусов. Вторая половина будет ниже климатической нормы на те же 5 градусов», — отметил эксперт.
Ильин уточнил, что к концу апреля снова ожидается рост температуры до плюс 20 градусов. По его словам, тепло будет и в первые дни мая.
Ранее Ильин рассказал, что 2025 год может стать теплее предыдущего и побить его температурные рекорды.