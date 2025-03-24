На Крымском мосту было перекрыто движение автотранспорта

Движение транспорта по Крымскому мосту временно не осуществлялось после полуночи, сообщает инфоцентр, рассказывающий о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении, которое обнародовано в Telegram в 00:53 мск.
В 01:12 мск стало известно, что движение автомобилей по мосту возобновили.
Ранее сообщалось, что на Крымском мосту ввели паспортный контроль для въезжающих в регион.
Напомним, российский парламентарий Леонид Ивлев ответил поговоркой на угрозы Киева атаковать Крымский мост.