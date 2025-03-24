Несколько десятков тысяч человек: обнародованы новые данные о погибших в секторе Газа

Жители сектора Газа ежедневно подвергаются массированным обстрелам со стороны армии Израиля. Погибло уже порядка 50 000 человек. Власти Израиля не планируют останавливаться и отдают всё новые приказы об ударах, пишет CBS News.
По словам местных жителей, танки находятся уже в районе Рафаха. Военные Израиля приказали эвакуировать всех остающихся в городе. Люди покидают дома, унося наиболее необходимые вещи. Никто не дал им времени на сборы.
«Это перемещение под обстрелом. Среди нас есть раненые. Ситуация крайне сложная», — пояснил местный журналист Мустафа Габер, покинувший Тель-эль-Султан.
Израильская армия возобновила атаки по Газе в ночь на 18 марта. За несколько часов беспрерывных ударов погибли более 170 человек. Армия нанесла значительный урон городу Хан-Юнис.