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Несколько десятков тысяч человек: обнародованы новые данные о погибших в секторе Газа

CBS: число погибших в Газе выросло до 50 тысяч человек с начала ударов Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Жители сектора Газа ежедневно подвергаются массированным обстрелам со стороны армии Израиля. Погибло уже порядка 50 000 человек. Власти Израиля не планируют останавливаться и отдают всё новые приказы об ударах, пишет CBS News.

По словам местных жителей, танки находятся уже в районе Рафаха. Военные Израиля приказали эвакуировать всех остающихся в городе. Люди покидают дома, унося наиболее необходимые вещи. Никто не дал им времени на сборы.

«Это перемещение под обстрелом. Среди нас есть раненые. Ситуация крайне сложная», — пояснил местный журналист Мустафа Габер, покинувший Тель-эль-Султан.

Израильская армия возобновила атаки по Газе в ночь на 18 марта. За несколько часов беспрерывных ударов погибли более 170 человек. Армия нанесла значительный урон городу Хан-Юнис.