Девятов: если уехавшие артисты захотят вернуться в РФ им нужно покаяться

Народный артист России Владимир Девятов заявил, что артисты, покинувшие страну, поступили крайне неверно. По его словам, если они захотят вернуться, то первым шагом должно стать искреннее раскаяние. Подобное мнение Девятов выразил в разговоре с ТАСС.
Девятов также подчеркнул, что многие из уехавших артистов начинают публично критиковать Россию, что, по его мнению, является неправильным поведением.
«Я знаю многих артистов, которые уехали, и считаю, что они совершили огромную ошибку. Не потому, что у них другие взгляды, их можно иметь и быть здесь», — пояснил он.
Кроме того, артист отметил, что за рубежом российским деятелям культуры крайне трудно добиться успеха, так как иностранный рынок не стремится их принимать.
Накануне музыкант Александр Балунов* был внесен Министерством юстиции РФ в список иностранных агентов.
* — Внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.