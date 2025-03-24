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Дубинский: Зеленского не пустили на встречу США и Украины

По словам депутата, Зеленского не пускают даже на «техническую встречу».

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что Зеленского опять не допустили на переговоры Украины и Соединённых Штатов.

Он подчеркнул, что Зеленского не пускают даже на «техническую встречу».

«Выглядит он так себе. По старой традиции — сидел в соседнем отеле, даже на техническую встречу не вхож», — написал Дубинский в Telegram.

Кроме того, депутат Рады отметил, что представители делегации из Киева ничего не решали на переговорах, а делегация Соединённых Штатов просто указала, где следует поставить подписи.

Переговоры Киева и США состоялись вечером в воскресенье в Саудовской Аравии. Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что делегация Киева провела в Эр-Рияде «продуктивные переговоры».

По словам Умерова, в состав делегации из Киева вошли эксперты по энергетике, а также военные.