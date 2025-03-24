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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 24 марта 2025

+5 градусов ожидается в Иркутске 24 марта.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 24 марта 2025 обещает переменную облачность, без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем потеплеет до +3…+5 градусов, ночью ожидается −3…-5. Ветер юго-восточный 5−10 м/с.

Погода в Иркутске 24 марта 2025.

— Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-восточный, юго-западный, днём в южных районах северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в Приангарье.

В регионе днем столбик термометра покажет 0…+5 градусов, если солнце так и не выглянет, то −3…-8. Температура ночью −4…-9, при прояснении −14…-19. Вот что обещает погода в Иркутске 24 марта 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемховском районе ищут водителя, который сбил 39-летнюю женщину.