В Хабаровском крае подготовлен план ремонта дорог по нацпроекту на 2025 год

В этом году в Хабаровском крае начинается реализация нового масштабного национального проекта по улучшению жизни граждан — «Инфраструктура для жизни». Его инициировал президент России Владимир Владимирович Путин. В рамках этого проекта в регионе планируется отремонтировать 117 километров автотрасс. Об этом в своём Телеграм-канале написал губернатор Дмитрий Демешин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Президент предоставил нам мощный инструмент для улучшения инфраструктуры в крае, и мы обязаны оправдать ожидания жителей региона, сделав всё качественно и в срок, — отметил Дмитрий Демешин. — В плане — 20 объектов в различных районах края. В том числе в Амурском, Ванинском, Комсомольском, Нанайском, Ульчском, Хабаровском районах и в Бикинском округе.
Будет обновлено 8 километров трассы «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре» перед въездом в город Юности, а также часть дороги от него до Амурска.
В Ванинском районе дорожники продолжат ремонт дороги возле посёлка Монгохто. В прошлом году жители жаловались на плохое состояние дороги из-за большегрузных машин, работающих на строительстве БАМа. Краевые власти обещали исправить ситуацию, и это будет сделано.
В течение двух лет будет проведена модернизация 15 километров дорожного полотна недалеко от посёлка Де-Кастри в Ульчском районе. Там когда-то был уложен асфальт. Однако он так износился, что проезжающие по участку от Де-Кастри до райцентра Богородского автомобилисты и пассажиры говорили: «Лучше бы это была грунтовка!».
Будет полностью отремонтирована автомобильная дорога к селу Троицкое в Нанайском районе. В Хабаровском районе планируется обновить подъезды к Виноградовке и Петропавловке, а также участки в направлении Некрасовки, Дружбы, Мичуринского, Федоровки и Смирновки. Также будет проведён ремонт на трассе «Обход Красная Речка — Казакевичево».
В районе имени Лазо планируется привести в нормативное состояние 7-километровый участок вблизи посёлка Сита.
— Старт работ запланирован на май. Я лично буду контролировать ход работ. Подрядчики, ответственные чиновники и главы муниципалитетов несут ответственность за выполнение проекта, прежде всего перед жителями Хабаровского края, — резюмировал губернатор.