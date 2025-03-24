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В Хабаровском крае подготовлен план ремонта дорог по нацпроекту на 2025 год

Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Демешин.

Источник: Соцсети

В этом году в Хабаровском крае начинается реализация нового масштабного национального проекта по улучшению жизни граждан — «Инфраструктура для жизни». Его инициировал президент России Владимир Владимирович Путин. В рамках этого проекта в регионе планируется отремонтировать 117 километров автотрасс. Об этом в своём Телеграм-канале написал губернатор Дмитрий Демешин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Президент предоставил нам мощный инструмент для улучшения инфраструктуры в крае, и мы обязаны оправдать ожидания жителей региона, сделав всё качественно и в срок, — отметил Дмитрий Демешин. — В плане — 20 объектов в различных районах края. В том числе в Амурском, Ванинском, Комсомольском, Нанайском, Ульчском, Хабаровском районах и в Бикинском округе.

Будет обновлено 8 километров трассы «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре» перед въездом в город Юности, а также часть дороги от него до Амурска.

В Ванинском районе дорожники продолжат ремонт дороги возле посёлка Монгохто. В прошлом году жители жаловались на плохое состояние дороги из-за большегрузных машин, работающих на строительстве БАМа. Краевые власти обещали исправить ситуацию, и это будет сделано.

В течение двух лет будет проведена модернизация 15 километров дорожного полотна недалеко от посёлка Де-Кастри в Ульчском районе. Там когда-то был уложен асфальт. Однако он так износился, что проезжающие по участку от Де-Кастри до райцентра Богородского автомобилисты и пассажиры говорили: «Лучше бы это была грунтовка!».

Будет полностью отремонтирована автомобильная дорога к селу Троицкое в Нанайском районе. В Хабаровском районе планируется обновить подъезды к Виноградовке и Петропавловке, а также участки в направлении Некрасовки, Дружбы, Мичуринского, Федоровки и Смирновки. Также будет проведён ремонт на трассе «Обход Красная Речка — Казакевичево».

В районе имени Лазо планируется привести в нормативное состояние 7-километровый участок вблизи посёлка Сита.

— Старт работ запланирован на май. Я лично буду контролировать ход работ. Подрядчики, ответственные чиновники и главы муниципалитетов несут ответственность за выполнение проекта, прежде всего перед жителями Хабаровского края, — резюмировал губернатор.