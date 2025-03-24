В Хабаровском крае подготовлен план ремонта дорог по нацпроекту на 2025 год

В течение двух лет будет проведена модернизация 15 километров дорожного полотна недалеко от посёлка Де-Кастри в Ульчском районе. Там когда-то был уложен асфальт. Однако он так износился, что проезжающие по участку от Де-Кастри до райцентра Богородского автомобилисты и пассажиры говорили: «Лучше бы это была грунтовка!».