Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после остановки 24 марта

Крымский мост закрыли для проезда на 19 минут ночью 24 марта.

Источник: Комсомольская правда

Грузовой и легковой транспорт может вновь проехать по Крымскому мосту. Движение полностью восстановлено. Об этом сообщили в Telegram-канале, где размещают информацию об обстановке на Крымском мосту.

Объект перекрывали для транспорта в ночь на 24 марта. Движение остановили в 0:53 по Москве. Спустя 19 минут автотранспорт уже мог проехать по мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — отмечается в оперативном сообщении.

Прошлой ночью над территорией Крымского полуострова силы ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и повреждений на земле. Всего за ночь 23 марта ВСУ выпустили 59 дронов. Большинство БПЛА сбито над Ростовской областью.