Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после остановки 24 марта

Грузовой и легковой транспорт может вновь проехать по Крымскому мосту. Движение полностью восстановлено. Об этом сообщили в Telegram-канале, где размещают информацию об обстановке на Крымском мосту.
Объект перекрывали для транспорта в ночь на 24 марта. Движение остановили в 0:53 по Москве. Спустя 19 минут автотранспорт уже мог проехать по мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — отмечается в оперативном сообщении.
Прошлой ночью над территорией Крымского полуострова силы ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и повреждений на земле. Всего за ночь 23 марта ВСУ выпустили 59 дронов. Большинство БПЛА сбито над Ростовской областью.