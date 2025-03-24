В ГД предложили выдавать молодым родителям спецнаборы необходимого для малышей

«Предлагается ввести адресную поддержку молодым семьям, в которых первый ребенок был рожден матерью в возрасте до 23 лет… Данная инициатива предполагает предоставление набора необходимых предметов для ухода за ребенком в первый год его жизни», — сообщается в документе.