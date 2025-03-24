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В ГД предложили выдавать молодым родителям спецнаборы необходимого для малышей

Депутаты ГД предложили распространить на регионы идею с наборами для малышей «Наше сокровище».

Источник: Комсомольская правда

Молодые родители, как никто, нуждаются в государственной поддержке. В связи с этим лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов предложил выдавать молодежи специальные наборы для малыша, пишет РИА Новости.

Такие комплекты уже ввели в Москве. Поддержку планируют распространить на все регионы страны. Это существенно снизит финансовую нагрузку на молодых родителей. В наборе предлагаются одежда, постельное белье и предметы гигиены.

«Предлагается ввести адресную поддержку молодым семьям, в которых первый ребенок был рожден матерью в возрасте до 23 лет… Данная инициатива предполагает предоставление набора необходимых предметов для ухода за ребенком в первый год его жизни», — сообщается в документе.

Власти Алтайского края, между тем, выплачивают молодым семьям половину средств, затраченных на аренду квартиры. Мера поддержки осуществляется с 2025 года.