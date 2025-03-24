Определились все полуфиналисты плей-офф Лиги наций

Кроме того, в марте состоялись матчи квалификации на ЧМ-2026 по футболу. Стала известная первая сборная, которая смогла отобраться на этот турнир. Японцы обыграли дома команду Бахрейна со счётом 2:0, что позволило им завоевать путёвку в Америку, где и пройдёт турнир.