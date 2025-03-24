Юрист назвал вид работы, за который работодатели теперь обязаны доплачивать

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Работодатели с 1 марта обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за наставничество, рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
«С 1 марта 2025 года работодатели обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за выполнение обязанностей наставника. Введение этих изменений обусловлено необходимостью закрепления ответственности за процесс передачи профессиональных навыков и обеспечения формальной основы для таких отношений внутри компании. Теперь наставничество приобретает четкое юридическое оформление: оно осуществляется только на основании письменного согласия работника, а условия его выполнения должны быть закреплены в трудовом договоре или дополнительном соглашении», — рассказал Адамс.
Как отметил юрист, формирование системы наставничества в организации требует учета множества факторов. Среди них Адамс выделил характер работы, ее сложность, а также специфику отрасли.
«Например, в ряде организаций коммунального хозяйства уже установлено, что сумма доплаты за наставничество составляет не менее 10% от оклада. Однако для частного сектора правила более вариативны — работодатели могут устанавливать собственные размеры компенсации, но не ниже уровня, установленного нормативными правовыми актами или коллективными соглашениями», — пояснил юрист.
Адамс обратил внимание, что работники могут заниматься менторством добровольно, соответственно никто не может заставить сотрудника принудительно учить менее опытных коллег. Однако юрист подчеркнул, что в корпоративной культуре у работодателя могут оставаться неформальные ожидания, что подчиненные будут исполнять наставнические функции.
«Вопрос размера компенсации также остается дискуссионным: если сумма выплат окажется недостаточной по сравнению с дополнительной нагрузкой, работники могут предпочесть отказаться от этой функции», — добавил Адамс.
Юрист объяснил также, что помимо материальной стороны, наставничество подразумевает дополнительную ответственность для опытных работников, требующую от них вовлеченности в процесс адаптации новых сотрудников.