Юрист назвал вид работы, за который работодатели теперь обязаны доплачивать

«С 1 марта 2025 года работодатели обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за выполнение обязанностей наставника. Введение этих изменений обусловлено необходимостью закрепления ответственности за процесс передачи профессиональных навыков и обеспечения формальной основы для таких отношений внутри компании. Теперь наставничество приобретает четкое юридическое оформление: оно осуществляется только на основании письменного согласия работника, а условия его выполнения должны быть закреплены в трудовом договоре или дополнительном соглашении», — рассказал Адамс.