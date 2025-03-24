Москва вошла в топ городов, где можно дешевле всего попробовать высокую кухню

Москва вошла в число лидеров мировых столиц по низким ценам на высокую кухню. Средний чек в ресторанах со звездой Michelin в столице России составляет всего 71 доллар на человека, что делает ее одним из самых доступных городов для гурманов. Об этом сообщается в исследовании «Ведомостей».