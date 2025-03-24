Пушков: Мерц намерен превратить ФРГ в «Четвёртый рейх»

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что возможный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует «возродить германскую военную машину».
«Мерц намерен возродить германскую военную машину, а на СМИ возложена задача провоенной пропаганды. Нынешние германские власти намерены изменить такое положение дел: они встали на путь превращения Германии в военизированный “Четвёртый Рейх”», — написал он в Telegram.
Кроме того, Пушков отметил, что в настоящее время в ФРГ происходит «милитаризация сознания».
Он оценил обложку немецкого издания Stern, где молодых жителей страны спросили, готовы ли они «воевать» за ФРГ.
Пушков подчеркнул, что большинство молодых граждан Германии не хотят принимать участие в боевых действиях. Кроме того, они не желают служить в армии.
Ранее Пушков заявил, что возможный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц производит «странное впечатление» на фоне политики Соединённых Штатов. Он не исключил, что Мерц «готовится воевать» с РФ.