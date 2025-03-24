Нотариус рассказал, как защититься от мошенников

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Спасти от мошенников человека, который планирует заключить сделку по продаже имущества, поможет обращение к нотариусу, специалист удостоверится, что человек точно понимает, что делает, и только после этого заверит документы, сообщили РИА Новости в Федеральной нотариальной палате.
Ранее стало известно, что народная артистка РФ Лариса Долина стала жертвой мошенников. По данным следствия, с апреля по июль 2024 года телефонные аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, обманом уговорили пострадавшую перевести деньги на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в Ксеньинском переулке, отчужденной по указанию мошенников.
«В ситуациях, как произошла с Ларисой Долиной, обращение к нотариусу за консультацией и непосредственно оформлением сделки могло бы уберечь всех потерпевших от беды. Нотариус не удостоверит ни один документ, пока не удостоверится в том, что человек точно понимает, что делает, и хочет именно того, о чем говорит. Для этого он сначала проводит обстоятельный разговор. Это могут быть отвлеченные вопросы — про погоду или ближайшие праздники. Такой подход помогает нотариусу расположить человека к себе и понять, насколько он ориентируется в том, что происходит вокруг», — рассказали в ФНП.
В ведомстве отметили, что также нотариус может задавать вопросы об образовании, опыте работы и тому подобное — не из любопытства, а для контекста. Например, если человек всю жизнь был на руководящих позициях, а сейчас разговаривает односложно, это повод задуматься об ухудшении его ментального здоровья.
«В случаях, когда это оправдано, нотариус может посоветовать человеку получить заключение судебного эксперта-психиатра. Это надежнее справок из психоневрологического диспансера, поскольку, если человек не стоит на учете в ПНД, — это еще не значит, что у него нет проблем. Если у нотариуса есть сомнения в способности человека понимать значение своих действий, не помогут даже предоставленные им справки от психиатра. В совершении нотариального действия будет отказано», — отметили в нотариате.
В ведомстве уточнили, что если же стороны сделки осознают принимаемое решение, ведут себя адекватно, нет признаков давления на них или введения в заблуждение, нотариус переходит к следующему этапу беседы — подробно рассказывает обо всех последствиях сделки, о рисках и прочих значимых нюансах. Это гарантия того, что кто-то из участников сделки потом не скажет, что подписал бумагу не глядя.
«Еще одна нотариальная “соломка” — это возможность зафиксировать процесс удостоверения сделки и всех бесед со сторонами на видео. На записи будет видно, как происходило общение нотариуса и участников сделки, выяснял ли нотариус его реальную волю, рассказывал ли о правовых последствиях, что отвечали и в каком состоянии находились люди в этот момент и так далее. Оспорить факты, основываясь на записи из кабинета нотариуса, будет крайне затруднительно. Такая запись предоставляется нотариусом по запросу суда», — отметили в ФНП.
В нотариальной палате добавили, что по поводу безопасности расчетов у нотариуса есть проверенное и надежное решение — депозитный счет. При сделках покупатель может перевести деньги за квартиру на него без обналичивания и транспортировки куда-либо. Как результат, стороны могут быть уверены в сохранности средств. Продавцу недвижимости эти средства поступают только в тот момент, когда произойдет переход права собственности и наступят прочие обстоятельства, заранее прописанные в договоре.
По данным МВД, мошенники нанесли Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей. Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали и затем арестовали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов. Под стражу также отправили Артура Каменецкого, который, по данным прокуратуры, привлек Дмитрия Леонтьева, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей. Затем был арестован 20-летний житель Тольятти Самарской области Андрей Основ. Как ранее говорилось в Telegram-канале прокуратуры столицы, он по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам. После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам.
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