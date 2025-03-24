Нотариус рассказал, как защититься от мошенников

«В ситуациях, как произошла с Ларисой Долиной, обращение к нотариусу за консультацией и непосредственно оформлением сделки могло бы уберечь всех потерпевших от беды. Нотариус не удостоверит ни один документ, пока не удостоверится в том, что человек точно понимает, что делает, и хочет именно того, о чем говорит. Для этого он сначала проводит обстоятельный разговор. Это могут быть отвлеченные вопросы — про погоду или ближайшие праздники. Такой подход помогает нотариусу расположить человека к себе и понять, насколько он ориентируется в том, что происходит вокруг», — рассказали в ФНП.