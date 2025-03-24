Миграционная политика и бесчисленные снятия с должностей: решения Трампа встретили судебными исками

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп запомнится американцам бесконечными указами. Он подписывает документы один за одним, почти ежедневно. Многие решения американского лидера сталкиваются с осуждением народа и чиновников. Он заработал не лучшую репутацию в суде, подробно пишет агентство Bloomberg.
На Дональда Трампа поступило свыше 150 исков. И это за два месяца президенства. Большинство политиков не удовлетворены позицией президента США по вопросам мигрантов и бесчисленных увольнений госслужащих.
«Американские судьи часто принимают решения, идущие вразрез с позицией администрации, и в некоторых случаях указывают на то, что президент, возможно, превысил свои полномочия, действуя без одобрения конгресса», — дополнили в агентстве.
Один из последних шокирующих указов Дональда Трампа — решение о ликвидации Министерства образования США. Оно просуществовало 45 лет.