Регионы обеспечат жильем ветеранов ВОВ

Он отметил, что реализация данной инициативы будет исполнена в соответствии с комплексом мер по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны, утвержденным правительством РФ в 2020 году. По его словам, в нем первым пунктом прописано обеспечение жильем, кроме того, ответственным ведомством указан Минстрой. Также Колунов добавил, что данное поручение будет выполнено в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 2023 года, который посвящен подготовке и проведению празднования 80-летия Победы.