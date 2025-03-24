Регионы обеспечат жильем ветеранов ВОВ

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Власти регионов России до 1 апреля 2025 года обеспечат жильем ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«До 1 апреля текущего года жильем будут обеспечены все ветераны Великой Отечественной войны, а также члены семей погибших или умерших участников войны, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий», — сказал Колунов.
Он отметил, что реализация данной инициативы будет исполнена в соответствии с комплексом мер по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны, утвержденным правительством РФ в 2020 году. По его словам, в нем первым пунктом прописано обеспечение жильем, кроме того, ответственным ведомством указан Минстрой. Также Колунов добавил, что данное поручение будет выполнено в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 2023 года, который посвящен подготовке и проведению празднования 80-летия Победы.
Парламентарий подчеркнул, что средства федерального бюджета, необходимые на выполнение данной задачи, доведены в регионы в полном объеме, списки нуждающихся в субъектах РФ также утверждены.
«Поколение, спасшее нас от фашистской нечисти, давшее нам жизнь — наши герои. Мы обязаны им всем, что сегодня имеем. И обязательно продолжим работать над мерами поддержки для ветеранов и их семей», — заключил он.