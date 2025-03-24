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При ударе ЦАХАЛ по Газе погиб член политбюро ХАМАС Исмаил Бархум

Израильские военные нанесли удар по больнице.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военные нанесли удар по больнице Насер в Ханюнисе, жертвой удар стал член политического бюро движения ХАМАС Исмаил Бархум.

Об этом говорится в заявлении ХАМАС.

«Движение исламского сопротивления ХАМАС чтит память мученика, брата Исмаила Бархума, члена политического бюро движения в Газе», — сказано в сообщении.

В ХАМАС уточнили, что Бархум проходил лечение.

Ранее сообщалось, что при ударе Израиля по Газе погиб член политбюро ХАМАС Салах аль-Бардавиль. ЦАХАЛ нанёс удар по палаточному лагерю.

Напомним, израильская сторона возобновила военную операцию в секторе Газа.