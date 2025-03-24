Бизнес-центр построят около станции метро «Бауманская» до конца 2028 года

«Новый бизнес-центр в Басманном районе появится в рамках строительства масштабного офисно-культурного кластера K-City. В офисном здании площадью более 22,5 тыс. кв. м спроектировано 18 этажей. Здесь разместятся 100 офисных помещений площадью от 33 кв. м до 716 кв. м, они займут с третьего по 18-й этаж. В общей сложности в бизнес-центре будет сформировано порядка 1,2 тыс. рабочих мест. Строительство офисного здания в рамках первого этапа проекта планируется завершить в 2028 году», — цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского.
Новый многофункциональный офисно-культурный кластер площадью почти 60 тыс. кв. м появится в 500 м от станции метро «Бауманская» и в минуте от Третьего транспортного кольца по адресу: ул. Бауманская, д. 11, стр. 6, 7. На двух первых этажах запланированы помещения под магазины, кафе, рестораны, столовую для сотрудников. На крыше бизнес-центра будет находиться функциональное пространство, где разместят панорамный амфитеатр, смотровую площадку, зону коворкинга и рекреации, место для занятий йогой и зеленые насаждения. Для удобства перемещения между этажами в здании будет семь скоростных лифтов. Также запроектированы приточно-вытяжная вентиляция и центральное кондиционирование с системой поддержания комфортного микроклимата. В лобби площадью 215 кв. м обустроят зону ресепшен, а также места для ожидания и деловых встреч, зону отдыха. На двух подземных этажах будет организован двухуровневый паркинг для автомобилей. Прилегающую к деловому центру территорию благоустроят: проведут комплексное озеленение, а также создадут общественное пространство, места для отдыха и установят арт-объект.