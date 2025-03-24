Бизнес-центр построят около станции метро «Бауманская» до конца 2028 года

Новый многофункциональный офисно-культурный кластер площадью почти 60 тыс. кв. м появится в 500 м от станции метро «Бауманская» и в минуте от Третьего транспортного кольца по адресу: ул. Бауманская, д. 11, стр. 6, 7. На двух первых этажах запланированы помещения под магазины, кафе, рестораны, столовую для сотрудников. На крыше бизнес-центра будет находиться функциональное пространство, где разместят панорамный амфитеатр, смотровую площадку, зону коворкинга и рекреации, место для занятий йогой и зеленые насаждения. Для удобства перемещения между этажами в здании будет семь скоростных лифтов. Также запроектированы приточно-вытяжная вентиляция и центральное кондиционирование с системой поддержания комфортного микроклимата. В лобби площадью 215 кв. м обустроят зону ресепшен, а также места для ожидания и деловых встреч, зону отдыха. На двух подземных этажах будет организован двухуровневый паркинг для автомобилей. Прилегающую к деловому центру территорию благоустроят: проведут комплексное озеленение, а также создадут общественное пространство, места для отдыха и установят арт-объект.