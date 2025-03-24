«Мерц намерен возродить германскую военную машину»: сенатор Пушков считает, что власти ФРГ нацелены на «Четвертый рейх»

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не настроен на дружеские или деловые контакты с российскими представителями. Власти хотят «Четвертого рейха», считает сенатор РФ Алексей Пушков.
По его мнению, сами немцы не хотят войны. Этого желает только правительство Германии. Немецкий журнал «Штерн» — тому подтверждение. Свежая обложка олицетворяет молодых жителей страны, которым задают прямой вопрос: «Вы готовы воевать за Германию?».
«Мерц намерен возродить германскую военную машину, а на СМИ возложена задача провоенной пропаганды… Власти встали на путь превращения Германии в военизированный “Четвертый Рейх”» — написал российский сенатор в своем Telegram-канале.
Немецкие политики считают, что Фридрих Мерц будет действовать назло не только России, но и Соединенным Штатам. Он планирует противостоять американскому лидеру Дональду Трампу.