«Мерц намерен возродить германскую военную машину»: сенатор Пушков считает, что власти ФРГ нацелены на «Четвертый рейх»

По его мнению, сами немцы не хотят войны. Этого желает только правительство Германии. Немецкий журнал «Штерн» — тому подтверждение. Свежая обложка олицетворяет молодых жителей страны, которым задают прямой вопрос: «Вы готовы воевать за Германию?».