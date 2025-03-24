В Иркутской области стартовал проект «Стоп этнобуллинг»

В России стартовал проект «Стоп ЭтноБуллинг: через знание к взаимопониманию». Как сообщили КП-Иркутск в Гильдии межэтнической журналистики, он пройдет апробацию в восьми пилотных регионах, в их числе и Иркутская область. После его планируется сделает более масштабным.