В Иркутской области стартовал проект «Стоп этнобуллинг»

В России стартовал проект «Стоп ЭтноБуллинг: через знание к взаимопониманию». Как сообщили КП-Иркутск в Гильдии межэтнической журналистики, он пройдет апробацию в восьми пилотных регионах, в их числе и Иркутская область. После его планируется сделает более масштабным.
— Важно помнить и понимать, что буллинг — это предпосылка для возникновения противоправных действий. Поэтому нужно готовить специалистов, готовых работать в средней, старшей школе и даже в детском саду, — прокомментировал председатель комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин.
Цель данного проекта — не допустить травлю по этническому признаку. Эксперты распространят среди молодежи информацию о многонациональности страны, помимо этого планируется создать бот в одном из мессенджеров, где каждый желающий сможет рассказать о нападках в его сторону и получить психологическую помощь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области подтоплено 29 домов и 192 приусадебных участка.