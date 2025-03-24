«Это совсем другая ситуация»: Уиткофф выразил уверенность в отсутствии у РФ плана по «захвату Европы»

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф отметил, что граждане стран Евросоюза постепенно осознают, что у российского лидера Владимира Путина нет планов по захвату Европы. Подобное мнение Уиткофф высказал в беседе с телеканалом Fox News.
«Я не считаю, что он [ Владимир Путин] хочет захватить всю Европу. Это совсем другая ситуация, чем та, которая была во время Второй мировой войны. Во время Второй мировой войны не было НАТО», — пояснил Уиткофф.
Спецпосланник президента США подчеркнул, что американская администрация активно изучает позиции Москвы и Киева с целью поиска путей разрешения конфликта на Украине. По его словам, для достижения прогресса необходимо взаимодействовать с обеими сторонами, выяснить их интересы и попытаться найти точки соприкосновения. Уиткофф подчеркнул, что Белый сейчас занимается подобным вопросом.
Ранее пресс-секретарь российского главы Владимира Путина Дмитрий Песков выразил мнение, что европейские страны, вместо того чтобы сосредоточиться на устранении коренных причин конфликта на Украине, усугубляют ситуацию, увеличивая военные бюджеты и обсуждая возможность размещения своих войск на украинской территории.
24 март в Эр-Рияде в Саудовской Аравии состоится третий раунд переговоров между представителями России и США. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на предстоящих переговорах российскую сторону будут представлять Григорий Карасин, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, и Сергей Беседа, советник главы ФСБ.
23 марта прошел первый раунд переговоров между делегациями Украины и Соединенных Штатов. Беседа состоялась в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде.
При этом спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что американская сторона планирует организовать в Саудовской Аравии посреднические переговоры между представителями России и Украины, чтобы выяснить позиции обеих сторон. Он уточнил, что такая форма диалога, известная как «челночная дипломатия», направлена на установление устойчивого перемирия, которое, как он считает, может стать началом пути к окончательному урегулированию конфликта.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц акцентировал, что украинский конфликт близок к завершению. Уолтц добавил, что следующим этапом станет подписание договора о перемирии, касающегося инфраструктуры, которое начнет действовать сразу после недавнего телефонного общения между российским лидером Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом.