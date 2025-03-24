«Ъ»: экс-владельца патронного завода в Подмосковье заочно приговорили к 15 годам

Кроме Портильи-Сумина, в розыске находится Борис Краснов — еще один бывший акционер КСПЗ. В 2023 году акции завода были изъяты у частных владельцев и переданы государству по решению суда. Поводом послужила авария в котельной КСПЗ в январе 2024 года, из-за которой без тепла остались около 200 домов в Климовске. Среди ответчиков тогда фигурировали Портилья-Сумин, родственники Краснова и офшорная компания Hammond Directors ltd.