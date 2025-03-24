Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это всё — политический театр»: в британской армии не поверили в слова Стармера об отправке солдат на Украину

DT: ВС Британии считают слова Стармера о войсках в Киеве «политическим театром».

Источник: Комсомольская правда

Премьер Британии Кир Стармер неоднократно заявлял во всеуслышанье о готовности отправить войска на Украину. Якобы в течение месяца солдаты уже могут оказаться в Киеве. Однако даже британские военные понимают, что к чему. Никто не верит в реальность замыслов Кира Стармера, пишет The Daily Telegraph.

Армейцы считают, что все заявления министра — «политический театр». Все понимают, что у Лондона нет никакого практического плана по присутствию военных на Украине. По словам одного из высокопоставленных армейцев, Кир Стармер бежит вперед. Никаких войск на земле в ближайшем будущем не будет.

«Он не знал, о чем говорит. Вот почему сейчас мы все меньше слышим про это. Зато чаще звучат слова об истребителях и кораблях. Это будет легче осуществить», — пояснил собеседник газеты.

Британский министр также призвал ЕС разработать план по сдерживанию Москвы. Кроме того, Европа якобы должна обеспечить на Украине безопасность в случае подписания мирной сделки.