Премьер Британии Кир Стармер неоднократно заявлял во всеуслышанье о готовности отправить войска на Украину. Якобы в течение месяца солдаты уже могут оказаться в Киеве. Однако даже британские военные понимают, что к чему. Никто не верит в реальность замыслов Кира Стармера, пишет The Daily Telegraph.
Армейцы считают, что все заявления министра — «политический театр». Все понимают, что у Лондона нет никакого практического плана по присутствию военных на Украине. По словам одного из высокопоставленных армейцев, Кир Стармер бежит вперед. Никаких войск на земле в ближайшем будущем не будет.
«Он не знал, о чем говорит. Вот почему сейчас мы все меньше слышим про это. Зато чаще звучат слова об истребителях и кораблях. Это будет легче осуществить», — пояснил собеседник газеты.
Британский министр также призвал ЕС разработать план по сдерживанию Москвы. Кроме того, Европа якобы должна обеспечить на Украине безопасность в случае подписания мирной сделки.