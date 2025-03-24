Россиянам сообщили о масштабном увеличении пенсии в апреле

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Социальные пенсии, в том числе, по старости, а также для инвалидов, детей-сирот и по потере кормильца будут индексированы с 1 апреля, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Он напомнил, что размер индексации зависит от инфляции и прожиточного минимума пенсионера. В текущем году социальные пенсии вырастут почти на 15%, в среднем до 15,4 тысячи рублей. По данным Минтруда, увеличение затронет 4,2 миллиона человек.
Конкретный размер выплат зависит от типа выплаты. «Ветераны Великой Отечественной войны могут получать социальную пенсию на общих основаниях с другими категориями граждан, хотя для них предусмотрены отдельные ежемесячные государственные выплаты», — отметил Виноградов.