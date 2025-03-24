Россиянам сообщили о масштабном увеличении пенсии в апреле

Он напомнил, что размер индексации зависит от инфляции и прожиточного минимума пенсионера. В текущем году социальные пенсии вырастут почти на 15%, в среднем до 15,4 тысячи рублей. По данным Минтруда, увеличение затронет 4,2 миллиона человек.