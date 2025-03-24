Красноярский БК «Енисей» обыграл «Парму» на домашней площадке

23 марта баскетболисты красноярского «Енисея» на своем паркете обыграли «Парму» из Перми. Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и завершилась со счетом 79:73 (15:23, 30:16, 17:21, 17:13).
Самым результативным игроком матча стал защитник сибиряков Тимофей Герасимов — он оформил третий дабл-дабл в карьере (24 очка + 10 передач). Таким образом, наша команда остается на десятой строчке турнирной таблицы.
— Это был очень сложный матч. Были моменты, особенно в первой четверти, когда было тяжело, но с поддержкой наших болельщиков мы сумели переломить этот момент, — говорит Йовица Арсич, главный тренер «Енисея».
В следующем матче красноярцы 26 марта примут «Зенит».